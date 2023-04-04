ورشة عمل مصرية صينية لبحث سبل زيادة أعداد السائحين إلى مصر

يشارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ووزير الثقافة والسياحة الصيني Hu Heping، في ورشة العمل المهنية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، بحضور عدد من الفنادق وشركات السياحة المصرية العاملة في السوق الصيني وأيضا عدد من شركات السياحة الصينية.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن ورشة العمل التي ستقام اليوم ستبحث سبل تعزيز التبادل السياحي بين مصر والصين، وبحث تنفيذ مجموعة من البرامج الترويجية المشتركة بينهما، وأيضا طرق وأساليب الترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الصين من أجل زيادة أعداد السياح الصينيين الوافدين إلى مصر.

السياحة: نطمح في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر من الصين

ومن جهته، قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تطمح في زيادة أعداد السائحين الصينيين الوافدين لمصر بصورة أكبر مع تحقيق نمو سنوي متزايد، لافتا إلى أن السوق السياحي الصيني يعد من الأسواق السياحية المهمة التي تضعها الوزارة ضمن الأسواق السياحية الرئيسية المستهدف قدوم السياح منها بكثرة.

السماح للصينيين بالحصول على تأشيرة دخول مصر بالمطارات والمنافذ

وأشار الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الدولة المصرية أصدرت خلال الأيام الماضية عدد من التسهيلات والتيسيرات الجديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية لدخول مواطني العديد من الدول إلى مصر، موضحا أنه تمت الموافقة على حصول المواطنين الصينيين سواء مجموعات أو فرادى على تأشيرة دخول اضطرارية فور وصولهم إلى المنافذ والمطارات المصرية .