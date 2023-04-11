15 مكتبا بالإسكندرية لاستخراج كعب العمل 2023.. الأماكن والعناوين

أعلنت وزارة القوى العاملة العناوين المُحدّثة لمكاتب العمل والتشغيل 2023 بجميع المحافظات بأنحاء الجمهورية وأرقام التليفونات الأرضية والداخلية بها.

ومكاتب العمل بالمحافظات منوط بها استخراج نموذج التشغيل وهو المعروف بـ«كعب العمل» للراغبين في الالتحاق بالوظائف بالقطاعين العام والخاص، وكذلك الإعلان عن الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص والتي تخطرها بها وزارة القوى العاملة.

إنهاء إجراءت التوظيف من مهام مكاتب العمل

وتواصل «الوطن» تقديم خدمة نشر عناوين مكاتب العمل بالمحافظات واليوم الثلاثاء ننشر عناوين مكاتب العمل بمحافظة، الإسكندرية، وأرقام التليفونات الخاصة بها، على أن يقوم الراغب بإضافة رقم 3 في بداية رقم الهاتف، وذلك للتسهيل على القراء والمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءت توظيفهم، أو الذين يبحثون عن وظائف بهذه المكاتب وهي مكاتب عمل:

عناوين وتليفونات مكاتب عمل محافظة الإسكندرية

1- المنتزه: عمارات عثمان رقم 2 ميدان الساعة فيكتوريا- ت: 5264153

2- سيدى جابر: عمارة 5 تعاونيات سموحة ت: 4206981 برج العرب : برج العرب الجديدة الإسكان المتوسط عمارة 7 الدور الأرضى- ت: 4596021

3- باب شرق : عمارة 6 تعاونيات سموحة الدور الأرضى- ت: 4296210

4- محرم بك : 189 شارع المهدى العباسى - غبريال - محرم بك -ت: 3604196

5- أبو قير: شارع المعهد الدينى - العصافرة القبلية- ت: 3232332

6-الرمل : ش المصحة أمام مستشفى الأطفال متفرع من ش محمد فريد - بولكلى -ت: 5441348

7-الدخيلة : مساكن الايجكات- الهانوفيل -الدور السادس ت: 3025675

8- العامرية: شارع أسماء بنت أبى بكر - العامرية بجوار المجلس البلدى- ت: 4480031

9-العطارين 37 شارع النصر - المنشية -ت: 4874987

10-المنشية : 13 شارع الغرفة التجارية - المنشية ت: 4848747

11-الجمرك : 1 ميدان عرابى - المنشية الدور الثالث- ت: 4848591

12- اللبان: 1 ميدان عرابى - المنشية الدور الثالث- ت: 4848585

13-كرموز: 59 ش مسجد سلطان -كرموز- ناصية شارع ايزيس- ت: 3909908 14- مينا البصل : مساكن الاسكان الصناعى بلوك 2 مدخل 9 شقة 1 -ت: 4421599

15-الرمل ب: عمارة 5 تعاونيات سموحة - ت: 4206981