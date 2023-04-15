كاتدرائية جميع القديسين تتزين بالأضواء احتفالا بعيد القيامة المجيد

تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بالأضواء، احتفالا بعيد القيامة المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

قداس عيد القيامة

من المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد القيامة المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات.

كذلك من المقرر أن يصلي الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد القياكة في كنيسة السيدة العذراء في مدينة نصر بالقاهرة، مساء اليوم، ويترأس الربان فيلبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، قداس العيد بكنيسة السيدة العذراء مريم بغمرة للسريان الأرثوذكس، في نفس التوقيت.وأيضا يترأس المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس عيد القيامة، مساء اليوم السبت، في كاتدرائية جميع السمائيين بمنطقة الزمالك.

البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة باكاتدرائية

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد، في التاسعة من مساء اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط مشاركة شعبية ورسمية كبيرة.