حبس شخصين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بالمرج

خضع المتهمون في قضية الحفر والتنقيب عن الآثار بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

ضبط المتهمين

أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تورط شخصين بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبطهما، حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة وعُثر بداخلها على حفرة بقطر 2,5 متر وعمق 2 متر، وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة التنقيب عن الآثار

ومن جانبه، صرح المحامي محمود عبدالله في حديثه لـ«الوطن»، بأن القانون المصري نص على عقوبة بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجلا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على الـ 5 ملايين جنيه.