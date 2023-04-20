تجديد حبس السائق المتهم بدهس طالب في دار السلام 15 يوما

جدد قاضي المعارضات مساء أمس، حبس السائق المتهم بدهس طالب في دار السلام أثناء عبوره الطريق 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما استعجلت النيابة العامة التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة العامة، تقرير حول ما رصدته كاميرات المراقبة التي تم التحفظ عليها في محيط مسرح الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة دارالسلام، بلاغا بمصرع شاب أسفل عجلات سيارة أثناء عبورة الطريق بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «ماجد صلاح» 22 سنة طالب جامعي.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة، التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.