إقبال كبير على حديقتي صنعاء والحيوان بكفر الشيخ للاحتفال بعيد الفطر

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ زحاما شديدا، وإقبالاً غير مسبوق من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك، واضطرت الأسر لافتراش الأرض لعدم وجود أماكن.

إقبال كبير على حديقة صنعاء

وتوافد المواطنون بالآلاف على الحديقة والملاهي للاستمتاع بثاني أيام عيد الفطر المبارك، وجرى توفير كل احتياجات المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف علاء فوقي، مدير الحديقة.

توفير الألعاب الترفيهية للأطفال

ووفرت الحديقة كل الألعاب سواء في الملاهي أو في الركن المخصص لألعاب الأطفال المجاني، إضافة لحمام السباحة، والخيول، وتواجد عدد من الباعة سواء ألعاب الأطفال أو باعة المسليات، كما وفرت الحديقة المأكولات المتنوعة، حسب رغبة المُعيدين.

كما شهدت حديقة الحيوان بمدينة كفر الشيخ إقبالا كبيرا من المُعيدين، خاصة على بيت السباع والقرود، إضافة إلى لمشاهدة الحيوانات المتنوعة التي تتميز بها الحديقة.

يذكر أن حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ تعتبر من أقدم الحدائق العامة علي مستوي محافظة كفر الشيخ، وبها أكبر حديقة حيوانات علي مستوي المحافظة، حيث تضم عدد من الحيوانات الأليفة النادرة من أصول أفريقية، كما أنها في متناول جموع المواطنين، حيث يبلغ سعر التذكرة 3 جنيهات للفرد الواحد.