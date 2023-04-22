مقتل سائق على يد مساعده بسبب 300 جنيه في زفتى بالغربية

شهدت منطقة الشركسي، التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، مقتل سائق في العقد الرابع من العمر، بطعنه نافذة في البطن، على يد مساعده «تباع» بسبب خلافات مالية بينهما، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة سائق بطعنات

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد ورود بلاغ بإصابة سائق في العقد الرابع من العمر، بطعنه نافذة في البطن، بسلاح أبيض «سكين» على يد آخر بسبب خلافات مالية بينهما.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مقتل سائق نقل ثقيل يدعى محمد محمد جابر، 32 عاماً، على يد مساعده «طارق. ا ب»، 22 عاماً، ويعمل «تباع»، بطعنة نافذة في الجانب الأيمن من البطن، مستخدماً سلاح أبيض سكين بسبب خلافات علي مبلغ مالي 300 جنيه.

ضبط المتهم

وتم نقل السائق مستشفى زفتى العام، في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة أمكن ضبط المتهم، وجرى اقتيادة إلى ديوان عام مركز شرطة زفتى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الرأي القانوني

وأوضح سامح صلاح السقا المحامي والخبير القانوني، أن عقوبة القتل العمد وردت في قانون العقوبات المصري، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.