هدى الإتربي: ظهوري بدون مكياج في «سره الباتع» لاقترب من الشخصية

أعربت الفنانة هدى الإتربي عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، حول دورها في مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، موضحة أنّ هذه الشخصية تطلبت منها جهودًا ضخمة لإتقانها.

وقالت هدى الإتربي، لـ«الوطن»، إنها عقدت جلسات عمل مكثفة مع المخرج خالد يوسف، للاتفاق على شكل الشخصية وملامحها، «كانت من بين توجيهاته، حرصه على الحديث باللكنة المصرية القريبة من كل المحافظات ومن كل الناس، ومع ذلك كان هناك اهتمام بالمصطلحات أو الكلمات الخاصة بتلك الفترة والالتزام بها، وشخصية سعاد كانت بحاجة لتحضيرات خاصة، لأنها كانت بنت حالمة ليها طريقتها المختلفة في الحب والحزن والغضب، وكنت حريصة على تناولها بشكل مختلف».

وحول ظهورها بدون مكياج في مسلسل سره الباتع، أكدت أنها تلقت تساؤلات عدة من الجمهور حول هذا الشكل، خاصة أنهم لم يعتادوا عليه من قبل، «فضلت الظهور دون وضع مستحضرات تجميل لكي أكون أقرب إلى شخصية البنت الفلاحة البسيطة في الحقبة الزمنية من 1700 إلى 1800، التي تقاوم الاحتلال، وبالتالي ليس لديها وقت لوضع مستحضرات التجميل».

وتابعت أنّ المخرج خالد يوسف، كان حريصًا هو الآخر على عدم الظهور بأي مكياج، حتى تظهر الشخصية بشكلٍ واقعي ويُصدقها الجمهور.