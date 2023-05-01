هدى الإتربي: شخصيتي في مسلسل «ضرب نار» صعبة للغاية

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن كواليس تجربتها في مسلسل «ضرب نار» الذي جمعها بالثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وعُرض في موسم دراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحًا كبيرًا بشخصية «يمنى» التي جسدتها ضمن الأحداث.

وقالت هدى الإتربي في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ شخصية «يمنى» صعبة للغاية، كونها تعاني من تناقضات كثيرة في شخصيتها، إذ كانت تسعى دومًا لإظهارها للجمهور، موضحة أنّ «تلك التناقضات لم تكن في أي شخصية جسدتها من قبل، من حيث أبعادها والخطوط الدرامية وتاريخ الشخصية، حيث إن لها دوافع محددة لممارستها داخل الأحداث».

وأضافت: «ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كان متمسكين بوجودي في المسلسل وسعدت أنني كنت جزءًا من نجاح عمل فني من بطولتهما».

أبطال مسلسل ضرب نار

ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كل من سهير المرشدي، وماجد المصري، وتامر مجدي، وأحمد بدير، وهشام المليجي، وانتصار، وهدى الإتربي، وأحمد غزي وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.