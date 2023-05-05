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«صحة المرأة» بأسيوط: بدء استخدام جهاز الأشعة التليفزيونية ثلاثي ورباعي الأبعاد

كتب:

حسن عبد النعيم
03:48 م | الجمعة 05 مايو 2023
الجهاز الجديد بمستشفى صحة المرأة

الجهاز الجديد بمستشفى صحة المرأة

أعلن مستشفى صحة المرأة الجامعي بمستشفيات جامعة أسيوط، عن بدء استخدام جهاز الأشعة التليفزيونية ثلاثي ورباعي الأبعاد بوحدة طب الجنين، وهو جهاز من أحدث الأجهزة في هذا المجال وتبلغ قيمته ما يقارب 2 مليون جنيه.

تطوير الخدمات الطبية للمرضى

يأتي ذلك ضمن السعي المستمر لتطوير المستشفيات خدماتها الطبية وتلبية كافة احتياجات المرضى، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة.

الكشف عن تشوهات الأجنة

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن وحدة طب الجنين بمستشفى صحة المرأة الجامعي برئاسة الدكتور مصطفى حسين أستاذ أمراض النساء والتوليد،  تقدم خدماتها في متابعة حالات الحمل وحالات الحمل الخطر وإجراء فحوصات الكشف عن تشوهات الأجنة، كما تهتم بعقد عدد من الدورات التدريبية بالوحدة لتدريب الأطباء على أساليب فحص الموجات الصوتية المختلفة.

مستشفى أم القصور 

كما أعلن مستشفى أم القصور بجامعة أسيوط عن إجراء 924 جلسة غسيل كلوي خلال شهر أبريل الماضي، واستقبال68 مترددا على العيادات الخارحية، بالإضافة إلى إجراء 66 تحليلا و22 حالة أشعة.

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