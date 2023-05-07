وكيل زراعة الفيوم: 173 ألف فدان إجمالي المساحات المزروعة بالقمح

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «انطلاق موسم حصاد الذهب الأصفر بالفيوم»، وأكد المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالفلاح المصري والفمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

الاهتمام بزراعات القمح على مستوى الجمهورية

وأضاف وكيل الوزارة بالفيوم، «من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جرى الاهتمام بزراعات القمح على مستوى الجمهورية، لدينا في الفيوم حوالي 173 ألف فدان مزروعة بالقمح، بالإضافة إلى العديد من مناطق تخزين القمح، ونعمل على الخريطة من خلال توجيهات الوزير والمحافظ».

المحافظة تتعاون مع المزارع من البداية حتى نهاية الحصاد

وتابع أن المحافظة تتعاون مع المزارع من البداية حتى نهاية الحصاد: «نطبق نموذجا حتى نتوسع فيه، من خلال الزراعة بترشيد استهلاك المياه، الذي من خلاله يمكننا توفير كمية من المياه بنحو 40%، كما نوفر 25% للتقاوي، كما نزود وحدة المساحة المنزرعة 10%، وهو ما ينعكس على التوسع الرأسي».

تجربتنا مع المزارعين نجحت ويمكننا أن نتوسع فيها

وشدد على أن زيادة سعر القمح كان له تأثير إيجابي: «تجربتنا مع المزارعين نجحت ويمكننا أن نتوسع فيها، وبالنسبة إلى الحقول الإرشادية مهمة جدا لأي محصول من المحاصيل، إذ إنها بوابة ومفتاح النهوض بها، وهي توصية وخبرة ننفذها وثمار جهد من البحوث الزراعية ووزارة الزراعة، حيث ننفذ حزمة من التوصيات الفنية للنهوض بالمحصول».

كما عرض البرنامج تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بزيادة 50 ألف فدان عن العالم الماضي.. محافظة الوادي الجديد تبدأ موسم حصاد وتوريد القمح»، وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد: «مهتمون بمنظومة الري الحديث، وتم هذا العام زراعة أول تجربة قمح طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحيث نتوسع في المحاصيل الاستراتيجية، في العام المادي تخطينا حاجز المليون فدان، وأتمنى أن يتخطى إنتاجنا هذا العام اكثر من 1.2 مليون طن بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية في منطقة العوينات ومنطقة توشكى».

وأضاف محافظ الوادي الجديد: «فتحنا صومعة العوينات وستفتح صومعة الخارجة هذا الأسبوع ليبدأ التوريد لها طبقا للتعليمات التي أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونشكر كل الأهالي والفلاحين وصغار الفلاحين، والتوريد اختياري، وأتمنى أن يورد الجميع محصولهم طبقا للسعر الذي يناسب الجميع».