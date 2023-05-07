منى مكرم عبيد: عائلتي رفضت عملي السياسي.. وتحديت الظروف لأحقق حلمي

شاركت الدكتورة منى مكرم عبيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، مع 37 سيدة مصرية، بفصل في كتاب «بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن»، التابع للمجلس القومي للمرأة؛ لتروي تجربتها في العمل السياسي، وتحكي عن التحديات التي واجهتها كامرأة صعيدية.

وقالت منى مكرم، في تصريح لـ«الوطن»، إنها السيدة الوحيدة من بين المشاركات التي عملت في مجال السياسة بشكل صريح لتكون من ضمن السيدات اللاتي تحدثن في المحور السياسي، وعبرت عن سعادتها بسرد تفاصيل مشوارها داخل البرلمان وفي حزب الوفد لتشجيع الأجيال الجديدة، لافتة إلى أنها الآن تقلدت منصب مستشار رئيس الحزب للشؤون الدولية.

منى مكرم عبيد تحدت عائلتها الصعيدية

وأضافت أنها من أسرة صعيدية ترفض عمل المرأة في مجال السياسة وتفضل جلوسها في البيت أو العمل كمدرسة، لكنها رفضت وتحدت الظروف لتحقق حلمها: «كنت طفلة عنيدة وأصريت أحقق حلمي بدعم من زوجة عمي مكرم عبيد، الزعيم الوطني الذي ولدت في بيته»، مشيرة إلى أنها تعلمت على يديه الكثير والكثير من التاريخ الذي لم تتعلمه في المدرسة.