نهاية غير متوقعة لـ«عمرو».. مشاجرة مع جاره أنهت حياته

شهدت منطقة عين شمس، جريمة راح ضحيتها الشاب «عمرو» في العشرينيات من عمره بطريقة مماثلة، على يد صديقه، خلال مشاجرة نشبت بينهما على خلافات مالية، وجرى نقل جثته إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

جثة شاب خلال مشاجرة

تفاصيل الواقعة، سجلها مأمور قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بدفتر أحوال القسم، حينما علم ببلاغ استقبله من إدارة شرطة النجدة، باستقبال أحد المستشفيات جثة شاب إثر ادعاء مشاجرة، رئيس مباحث قطاع شرق العاصمة، إذ وجه بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية، بالتنسيق مع وحدة مباحث القسم تحت إشراف قطاع الأمن العام، للوقوف على ملابسات الواقعة.

ووفقا للمعاينة والتحريات التي أشرف عليها مدير إدارة البحث الجنائي، بينت مقتل «عمرو السيد» يبلغ من العمر 27 سنة، إثر تلقيه طعنات نافذة بسلاح أبيض «سكين».

القبض على المتهم بحوزته أداة الجريمة

بتقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة، تمكنت مأمورية من ضباط المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.

خضع المتهم لجلسة تحقيق واعترافات، وأدلى بما جاء بمحضر التحريات، وقررت النيابة حبسه 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا وجرى عرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

تعرف على العقوبة القتل العمد

«جريمة مع سبق الإصرار والترصد».. يقول المحامي يوسف أحمد الخبير القانوني إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.