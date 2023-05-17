نجاح جراحة إصلاح اعوجاج عمود فقري لفتاة بـ«دمياط الجامعي» لأول مرة

شهد مستشفى دمياط التخصصي، نجاح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، في إجراء عملية دقيقة لإصلاح تشوه واعوجاج بالعمود الفقري لفتاة تبلغ من العمر 13 عامًا.

وقال الدكتور وليد أبو الخير رئيس الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، والمدير العام لمستشفى دمياط التخصصي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المستشفى يسعى جاهدًا لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية بالغة الصعوبة، مما يعد تطورًا ومجهودًا كبيرًا للمنظومة الصحية بالمحافظة، مضيفًا أنّ العملية تعد من الجراحات المعقدة، مشيرًا إلى أنّ الأطباء نجحوا في إجرائها على أعلى مستوى من الكفاءة.

إصلاح العمود الفقري لفتاة عمرها 13 عامًا

وتابع أنه جرى استقبال المريضة التي تبلغ من العمر 13 عامًا، وتعاني من اعوجاج مُركب بالعمود الفقري، وبالفحص الإكلينيكي تبين عدم تساوي عظمتي لوح الكتف وتحدب في الضلوع، وعدم استقامة الظهر، مع تغير في طبيعة المشي، وجرى مناظرة الإشاعات والفحوصات، وتحضير المريضة والتنسيق مع كل الأقسام الأخرى.

إصلاح اعوجاج بالعمود الفقري

ومن جهتها، أكدت الدكتورة هداية هندام، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بطب الأزهر بدمياط، ورئيس الفريق الطبي القائم على إجراء العملية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى إصلاح اعوجاج العمود الفقري، وجرى خروج المريضة للمتابعة مع درجة وعي كاملة دون حدوث أية مضاعفات وبكامل القوة العضلية والحركية للأطراف، وتساوي عظمة لوح الكتف مع تحسن تحدب الضلوع لاستقامة العمود الفقري، مع زيادة طولية حوالي 10 سم للمريض.