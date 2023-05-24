إحالة أحد العاملين بديوان محافظة الوادي للنيابة العامة وحبسه احتياطيًا

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إحالة أحد العاملين بديوان عام المحافظة للنيابة العامة، فيما نُسب إليه بواقعة تزوير توقيعات بعض المسئولين بالمحافظة.

إحالة موظف بديوان عام محافظة الوادي الجديد للتحقيقات

وأوضح محافظ الوادي الجديد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن النيابة قررت حبس المذكور احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مشددًا على أنه لا تهاون في التصدي لوقائع الفساد وإهدار المال العام وكشف المخالفات التي من شأنها تسهيل الاستيلاء عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

توجيهات بالانتهاء من مجمع المصالح الحكومية المميكن

وفي سياق آخر، ووجه محافظ الوادي الجديد بضرورة الانتهاء بشكل عاجل وسريع من أعمال النظافة وتجهيز المكاتب الإدارية داخل المباني وتوفير العمالة الكافية بمجمع المصالح الحكومية المميكن استعدادًا لنقل الموظفين بالإضافة إلي تسليمها للمديريات، واستكمال التشطيبات النهائية بقاعة الاحتفالات الرئيسية.

وأشار، محافظ الوادي الجديد، إلي انه تم تنفيذ المشروع بنسبة تصل إلى 95%، بالقرب من مطار مدينة الخارجة الجوي، والذي يقام على مساحة تصل إلى 101 فدان بتكاليف أولية تقدر بنحو 400 مليون جنيه، والذي تم وضع مدى زمني له 3 سنوات، كما يتضمن المشروع مبنى خاص لاستقبال المواطنين بتكلفة 87 مليون جنيه، ومبنى «المول التجاري» بتكلفة 16 مليون جنيه، ومبنى إداري للمحافظة، بتكلفة 14 مليون جنيه، ومحطة تنقية مياه الشرب بتكلفة 40 مليون جنيه، مع حفر بئر مياه شرب بتكلفة 4 ملايين جنيه، ويقام المجمع على مساحة 101 فدان شمال مدينة الخارجة.