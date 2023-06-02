بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في حريق مصنع فرز عنب بالبحيرة (صور)

أصيب 15 شخصاً بحالات اختناق إثر اندلاع حريق داخل مصنع لفرز العنب على الطريق الصحراوي الكيلو 1000 بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

حريق في مصنع فرز عنب بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز غرب النوبارية يفيد اندلاع حريق داخل مصنع لفرز العنب مما أسفر عن إصابة 15 شخصاً ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي حريق مصنع فرز العنب

وأسفر الحريق عن إصابة كل من عن«ولاء.ع»، 13 سنة، و«منة.خ.ف» 13 سنة، و«سارة.ع.ع »،14سنة، و«إسراء.ع»، 12سنة، و«جنا.ع»، 18 سنة، و«منة. س»، 15 سنة، و«ندى.ص.ع»، 22 سنة، و«نورهان.ا»، 18 سنة، و«رحمة.م»، 21 سنة، و«صفاء م. س»، 18 سنة، و«نوال ع ال»،22 سنة، و«شاهيناز ح .ال»، 25 سنة، و«منة م .ال»، 22 سنة، و«سعيد ح .س»، 22 سنة، جميعهم مصابون بحالات اختناق ومقيمين غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الحريق.