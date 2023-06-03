إحالة 8 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين إلى الجنايات

أمرت نيابة البساتين، بإحالة 8 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية بالقاهرة، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة، للنصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة البساتين، مع استمرار حبس المتهمين، لتحديد نظر أولى جلسات محاكمتهم أمام إحدى الدوائر بمحكمة الجنايات بالقاهرة.

شراء مبلغ مالي «عملة أجنبية»

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، بسابقة تعرفه على آخر من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نظرا لرغبته في شراء مبلغ مالي «عملة أجنبية»، والتقابل معه مستقلا سيارة ملاكي، خاصته، وبحوزته مبلغ مالي «عملة محلية»، وقيام الأخير باصطحابه لإحدى الطرق بدائرة القسم لاستبدال المبلغ المالى بالعملة الأجنبية.

وأثناء ذلك فوجىء بسيارة «ميكروباص»، ترجل منها 4 أشخاص، مدعين أنهم رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المالي والسيارة خاصته، واصطحبوه داخل «الميكروباص»، وتخلوا عنه بإحدى الطرق بدائرة القسم.

8 متهمين لأحدهم معلومات جنائية

وبالانتقال والفحص أمكن العثور على السيارة الخاصة بالمجني عليه بدائرة القسم، وبإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفني، وتتبع خطوط السير، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 8 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على 2 طبنجة صوت، وعدد من طلقات الصوت، الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب «انتحال الصفة»، مستخدمين سيارة «ميكروباص» مستأجرة، وأخرى «ملاكي» ملك وقيادة أحدهم، وجرى بإرشادهم ضبط السيارة الأخيرة، وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه.