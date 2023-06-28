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مراكز شباب الدقهلية تفتح أبوابها أمام المواطنين في أول أيام عيد الأضحى

كتب:

آية حسنين
02:03 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
فتح مراكز الشباب والأندية لاستقبال الأهالي في عيد الأضحى

فتح مراكز الشباب والأندية لاستقبال الأهالي في عيد الأضحى

فتحت مراكز الشباب بالدقهلية أبوابها لاستقبال المواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حسبما ذكرت مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وذلك للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية داخل أكثر من 400 هيئة شبابية على مستوى 19 إدارة فرعية بالشباب والرياضة بالدقهلية.

إقبال المواطنين على مراكز الشباب بالدقهلية في العيد

وتوافد عدد كبير من النشء والشباب والرواد والمواطنين على مراكز الشباب بالدقهلية، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية التي يجري تنفيذها في إطار مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب.

فتح مراكز الشباب على مستوى الجمهورية

وأوضحت أن المبادرة جرى إطلاقها من قبل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أمام المواطنين مجانا.

وأضافت أن فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تتضمن العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة في أيام عيد الأضحي المبارك، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من نزول حمامات السباحة وملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

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بقلم آية حسنين