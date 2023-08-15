بعد هجوم قرش عليه وبتر ساقه.. عمر يحقق أرقاما قياسية في الرياضات الخاصة

قال عمر عبدالقادر، إنه تعرض لهجوم من القرش، منذ 7 سنوات، تسبب له في بتر أحد ساقيه وجروح شديدة في الظهر والقدم وإصابات خطيرة، حيث كان يقضي إجازة مع أصدقائه بعد الانتهاء من الدراسة والتخرج من كلية الهندسة، حيث تعرضوا لهجوم من إحدى سمكات القرش، ودخلوا في صراع معها حتى خرج من الحادث بأقل الخسائر وبُتر ساقه.

الحادث كان نقطة تحول بحياته

وأضاف عبدالقادر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc» أنه في البداية، اعتقد أن ما حدث له سوف يكون عائقا أمامه، ولكن مع مرور الوقت اكتشف أن الحادث من أجمل نقط التحول التي حدثت له بحياته، فهو في البداية لم يحكم على الموقف بهذا المنظور، ولكن مع مرور الوقت تغير تفكيره ووجهة نظره.

احتراف الرياضة

وأضاف الشاب المصري، أن ما حدث أمر نادر ولم يكن يتوقعه، وهو أمر قدري بحت، موضحا أنه اتجه لمجال الرياضة بعد إصابته ولكن بشكل احترافي، ففي بداية الأمر اتجه للرياضة للخروج من الاكتئاب وتحسين صحته النفسية بعد الحادث، ووجد دعما غير عادي من أهله وأصدقائه، موضحا أنه بالتدريج عاد للسباحة مرة أخرى بعد الحادث بسبعة أشهر لكسر حاجز الخوف بعد الحادث.

الشاب أصبح من أوائل المدربين في مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة

وكشف الشاب المصري، أنه أصبح من أوائل المدربين في مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة ببعض الرياضات الخاصة، وحقق أرقاما قياسية عالمية بمجال الثنائيات العضلية.