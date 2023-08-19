أحد عواقل قبائل السلوم: نقف خلف القيادة السياسية لتحقيق التنمية بمطروح

كشف مهدي العمدة من عواقل قبائل السلوم عن الأثر الإيجابي لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح يوم الأربعاء الماضي قائلا: «اللقاء اتسم بالبساطة في جميع جوانبه، حضرت كثير من اللقاءات الرئاسية، وكانت هناك تشديدات أمنية دائما، على عكس ما حدث في لقاء الرئيس مع عمد ومشايخ وأهالي محافظة مطروح في مدينة السلوم، الإجراءات الأمنية كانت بسيطة، والمواطنون يدخلون ويخرجون بالبطاقة الشخصية في منفذ السلوم، لأنه يشعر بجلوسه وسط أهله».

تقدير الرئيس لأهالي محافظة مطروح

وأضاف «العمدة»، أن لقاء الرئيس السيسي بالأهالي في الخيمة البدوية التراثية، يعكس رسالة حب واحترام وتقدير من الرئيس لجميع القبائل التي تقدره وتوقّره، وهو ما أثلج صدورنا، كما أن جلوس رئيس الوزراء والوزراء بين المواطنين خلال اللقاء، يعكس مدى تقديرهم لأهالي مطروح.

المشروعات القومية في محافظة مطروح

وأكد «العمدة» أنه خلال حفل تدشين ووضع حجر أساس مدينة العلمين الجديدة، كان من المفترض أن يضعه الرئيس السيسي بنفسه، إلا أنه حرص على أن يقوم أكبر شيخ من عواقل محافظة مطروح بهذا الأمر، ما يعكس مدى تقديره للقبائل ودعمه معنويا، وهو ما نشعر به جميعا، لذلك نؤكد دائما أننا خلف قيادتنا السياسية، ونقدر كل الجهود والمشروعات القومية التي تقام على أرض المحافظة، وأهمها التي أكد عليها الرئيس خلال اللقاء، من إنشاء المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة الجديدة وغيرها.