إيرادات فيلم talk to me تتخطى 46 مليون دولار عالميا

حقق فيلم talk to me، وهو واحد من أشهر أفلام الرعب والتشويق، في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر 37 مليون دولار، فيما حقق 8.8 مليون دولار في السوق الخارجية، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم عالميًا 46 مليون دولار، كما يعرض الفيلم في عدد من دور العرض السينمائي المصري من بينها سينما زاوية.

قصة فيلم talk to me

تدور قصة فيلم talk to me، من خلال اكتشاف مجموعة من الأصدقاء، طريقة ما لاستحضار الأرواح الساكنة للحياة، وذلك من خلال استخدام يد محنطة، ليكتشف الجميع بعد تأزم الأحداث والمواقف، أن الأمور خرجت عن السيطرة.

talk to me فيلم رعب

ويكتشف هؤلاء الشباب خلال رحلتهم المثيرة والغامضة المليئة بالرعب والخوف، أنهم أمام قوى خارقة مرعبة تصدر عن هذه الأيدي المحنطة قد يدفعون ثمنها غاليًا.

أبطال فيلم talk to me

فيلم talk to me، تأليف بيل هينزمان وداني فيليبوودايلي بيرسون، وإخراج داني فيليبو ومايكل فيليبو، بطولة صوفي وايلد، جو بيرد، أليكساندرا جنسن، أوتيس دانجي، ميراندا أوتو، ماركوس جونسون.