مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: وجود وزير للاقتصاد أول المخرجات المرفوعة للرئيس

قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني: «التوصيات التي أخرجتها اللجنة مختلفة عن الــ22 قرارا التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه القرارات يجب أن نشكر عليها الرئيس لأنها قامت بتسهيل الأمور علينا، وكان يوجد الكثير من الكلام الذي كانت ستناقشه اللجنة».

توصيات الحوار الوطني

وأضاف أن قرارات الحكومة سهلت الدخول، والتوصيات لا يوجد بها شيء مقرر، وأهم التوصيات تمثلت في ضرورة وجود وزير للاستثمار بالحكومة المصرية والرد أنه كان موجود بالفعل وأنه يكون موجود أو لا مجرد تعديل وزاري ولكن القانون ينص على وجود وزير للاستثمار».

تعيين وزير للاقتصاد

وأضاف سمير: «فتطرقنا إلى أن وزير الاسثمار وحده كافٍ ووصلنا لاقتراح وهو تعيين وزير للاقتصاد وكان أول توصية وتم قبولها ورفعها لسيادة الرئيس».