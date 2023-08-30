عميد «هندسة القاهرة» يكشف تفاصيل قرار تطبيق نظام الدراسة 4 سنوات

كشف الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، تفاصيل تطبيق نظام الدراسة 4 سنوات في كلية الهندسة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد دراسة استمرت نحو 3 سنوات، حتى جرى وضع لائحة عام 2023.

مراجعة اللوائح الداخلية

قال خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»، إنه جرى مراجعة اللوائح الداخلية داخل كلية الهندسية، وهذا المتبع خلال كل 5 سنوات، لمواكبة التعليم الهندسي على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن آخر لائحة كانت في 2018، وجرى النظر في كليات الهندسة العالمية، وتم التوصل للائحة الجديدة.

متطلبات الدراسة

وأشار إلى أن الطالب إذا يمكنه أن ينجز متطلبات الدراسة في 4 سنوات، وهناك جرعة تعليمية معينة، يجب أن يدرسها طالب هندسة القاهرة، والحد الأدنى للتخرج في 4 سنوات، وليس بالضرورة أن يكون التخرج 5 سنوات.

وتابع: «الموضوع مطروح للمناقشة منذ 5 سنوات، وليس مفاجئة، وكلية الهندسة جامعة القاهرة ستعمل بنظام الساعات المعتمدة، حتى لا تقيد الطالب المتفوق بعدد الـ5 سنوات دراسة»، موضحًا أن الطالب الذي يستطيع الانتهاء من عدد الساعات المطلوبة، يستطيع التخرج في 4 سنوات فقط بدلا من 5.

وواصل: «هدفنا تحديد الجرعة الملائمة طبقًا للتوجه العام الدولي، والانتقال من التعليم للتعلم، كي يتعلم الطالب بنفسه ويواكب التطورات العالمية».