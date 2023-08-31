مجموعة المعاهد الكندية تعلن تطبيق نظام الساعات المعتمدة في دراسة الهندسة

كشفت مجموعة المعاهد الكندية CIC، اليوم الخميس، عن تعديل اللوائح بمختلف معاهدها، التي من خلالها يمكن للدارسين بالمعهد العالي للهندسة، دراسة 150 ساعة، طبقًا للإطار المرجعي المعتمد من لجنة قطاع المعاهد الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، بما يسمح لبعض الطلاب إمكانية الانتهاء من دراسة مقرراتهم في مدة أقل من 5 سنوات، قد تصل إلى 4 سنوات، طبقًا للمستوى الأكاديمي للطالب وقدراته في الانتهاء من المقررات، ويعد القرار هو الثاني على التوالي بعد إعلان كلية الهندسة جامعة القاهرة تطبيق النظام الجديد.

معلومات عن نظام تقليص مدة الدراسة بكليات الهندسة

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن النظام الجديد، بعد تعديل اللوائح الخاصة بكليات الهندسة والمعاهد، وفقا لما كشفه الدكتور محمد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، وفقا لتقرير صادر عنه:

- يتم في نظام الساعات المعتمدة، مطالبة الطالب بالانتهاء من دراسة عدد محدد من الساعات المعتمدة، واستكمال كافة متطلبات الحصول على الدرجة، دون تحديد سنوات محددة قاطعة للقيام بذلك، حيث يمكن أن ينتهي الطالب من الدارسة في عدد سنوات يعتمد على قدراته في التحصيل.

- كل طالب له الحق في اختيار المقررات الدرسية التي يرغب في دراستها (تحت إشراف مرشد أكاديميي)، وتعتمد على قدراته في محاولته للحصول على أعلى تقدير بغض النظر عن عدد السنوات التي يقوم بالدارسة بها.

- التطور الديناميكي الهائل في التكنولوجيا وفر علينا تطوير المناهج بشكل مستمر، مما دفع لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، مطالبة كافة المؤسسات التعليمية التي تمنح درجة بكالوريوس الهندسة، سواء كانت كليات جامعية او معاهد عليا هندسة، بتعديل لوائحها وتطويرها كل خمس سنوات على أقصى تقدير.

- الأطر المرجعية تعتمد على متطلبات سوق العمل وزيادة الجرعة التعليمية المهارية المتطورة بشكل مستمر.

- وضعت لجنة قطاع الدراسات الهندسية، منذ عشرات السنين، أطرا مرجعية لوضع لوائح الدراسة، وتطورها بشكل دائم، وآخر هذه الأطر تم العمل به منذ منتصف عام 2022، وهو متاح على شبكة المعلومات، ولا تستطيع أي كلية أو معهد هندسي إعداد لائحة دراسية دون التقيد بالقواعد والأسس الموجودة في هذه الأطر، وكذلك المواصفات المرجعية لهيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية.

الطالب هو محور العملية التعليمية وليس الأستاذ

- التطور الهائل في توفر المواد التعليمية على شبكات المعلومات، أدى إلى أن يكون الطالب قادرا على جمع مادة تعليمية ضخمة في زمن يقل تدريجيا سنة بعد الأخرى.

- في النظام الجديد أصبح الطالب هو محور العملية التعليمية وليس الأستاذ، وهو قادر على جمع المعلومات التي يوجهه الأستاذ لتحصيلها، وبمعنى آخر تحول الطالب إلى باحث عن المعلومة.

- طرق التدريس تعتمد على تنمية مهارات الطالب طبقا لمتطلبات سوق العمل الحالية والمتوقعة مستقبلا.

- يعتمد عدد الفصول الدراسية التي يدرسها الطالب لتحقيق متطلبات التخرج، إلى حد كبير على قدراته وتميزه، فلديه فصلان أساسيان للدراسة هما الخريف والربيع وفصل صيفي اختياري.

الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة لأي برنامج دراسي هو 144 ساعة معتمدة

- عدد الساعات المعتمدة المطلوبة في الإطار المرجعي الحالي وعلاقتها بسنوات الدراسة، وهو الحد الأدنى المطلوب (في الإطار المرجعي الحالي) لعدد الساعات المعتمدة لأي برنامج دراسي هو 144 ساعة معتمدة، وقد يصل العدد الى 165 ساعة معتمدة.