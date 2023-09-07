حي المنتزه يوفر مركز خدمة متنقل للجمهور تحت شعار «قربنالهم المسافة»

أعلن اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، تمركز سيارة المركز التكنولوجي المتنقل في امتداد شارع مصطفى كامل مع شارع النخيل بميدان توريل، وبداخلها جميع الخدمات التي يقدمها الحي للمواطنين، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمه أفضل وأسرع للمواطنين.

وأوضح رئيس حي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تواجد سيارة المركز التكنولوجي المتنقل يأتي تحت شعار: «قربنالهم المسافة»، وتلك الخدمة توفرها الدولة لسرعة وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وزيادة أماكنها، والقضاء على الزحام.

تقديم الخدمات السريعة للمواطنين

وأشار «سحلول»، إلى أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات السريعة للمواطنين تتمركز في امتداد شارع مصطفى كامل مع شارع النخيل بميدان توريل، ومواعيد عملها من الثامنة والنصف صباحًا، وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، طوال أيام العمل الرسمية، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

الخدمات التي تقدمها سيارة الخدمة المتنقلة

وأضاف رئيس حي المنتزه أول، أن الخدمات التي تقدمها سيارة الخدمة المتنقلة، هي: طلب رخصة الإشغال، واستلامها في نفس اليوم، وطلب تجديد رخصة الإشغال، وطلب الإفادة (صورة بما تم في التصالح)، وطلب المعاينة التي تتم في نفس اليوم، وطلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وطلب اتحاد الشاغلين، وطلب مزاولة النشاط، وطلبات خاصة بالشواطئ (رخصة بائع فريسكا، ورخصة مصور) وهي خدمات استحدثت في بعض الأحياء لتقريب المسافات وعدم تكلفة المواطنين في الانتقالات، وكذلك توفير الوقت والجهد.