الطفلة ندى «ملكة جمال الزيتون» بشمال سيناء.. تهوى السباحة والعزف على الجيتار

أسدل الستار على مهرجان الزيتون، الذي أقيم بمزرعة الحاج محمد درغام وسط مدينة العريش، وتم اختيار الفائزات من الأطفال اللاتي تقدمن لاختيار ملكة جمال الزيتون، حيث فازت الطفلة ندى محمد العبد، 12 عاما، التلميذة في الصف الأول الإعدادي بنات، بالمركز الأول بمسابقة ملكة جمال الزيتون.

والمسابقة تجرى لأول مرة في محافظة شمال سيناء، بحضور عدد من المسؤولين، على رأسهم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ومسؤولين من وزارتي الرياضة والزراعة، والمجلس القومي لرعاية الزراعة، وأهالي سيناء.

ندى تهوى السباحة والعزف على الجيتار

وقال الدكتور محمد العبد، والد الطفلة ندى، الذي يعمل استشاري أطفال حديثي الولادة بمستشفى العريش العام، إن ندى لديها عدة مواهب، مثل العزف على الجيتار، والسباحة، ولها شقيقة تدعى زينة في الصف الثالث الإعدادي، وأحمد في ثانية ابتدائي لغات، وآدم سنتين ونص، وآسر عمره سنة، كما تعمل والدة ندى طبيبة صيدلانية.

لم أكن أتوقع فوز ندى بملكة جمال الزيتون ونشارك بجميع المسابقات

وأضاف الدكتور محمد، «لم نكن نتوقع فوز ندى، كان الأمر مفاجئا لنا جميعا، فأنا دائما أشارك مع أولادي في كل المسابقات، الثقافية والرياضية، لأنني مؤمن بأن الطفل يجب أن يتعلم جميع المهارات، وينغمس في المجتمع بشكل كبير».

وعن المسابقة، قال والد ندى، «لقد تم التقديم عن موقع (سينا ووتش) وأيضا التصويت والمشاركات على الموقع، وكانت الشروط بأن يكون للتصويت ثلاثون درجة، والـ70 درجة من حق لجنة التصويت المكونة من 7 محكمين، فإن كل شخص من لجنة التحكيم له 7 درجات، الأسئلة كانت عامة، عن الثقافة العامة والمواهب، والمعلومات المحلية والعالمية».

100 مشترك في مسابقة ملكة جمال الزيتون

وأوضح أن الذين اشتركوا في المسابقة قرابة 100 فتاة، وقد كانت قيمة الجائزة الأولى جنيه ذهب، وقيمة الوصيفتين ربع جنيه ذهب لكل واحدة، وباقي المتسابقات، حصلن على شهادات تقدير لجهودهن في دخول المسابقة.

لجنة التحكيم بمسابقة ملكة جمال الزيتون

وتكونت لجنة التحكيم من كل من: سوسن حجاب، نائبة سابقة، إحسان داوود الغالي، مقرر المجلس القومي للمرأة، وأسعد التربانى، أستاذ كلية التربية الرياضة، وعددا من الإعلاميين بمحافظة شمال سيناء.

وقال الحاج محمد درغام، الراعي الرسمي لمهرجان الزيتون، إن المهرجان يقام لأول مرة هذا العام، وقد تنوعت به جميع الفقرات، من حيث اختيار ملكة جمال الزيتون، وأنواع الطعام في سيناء، علاوة على العزف والغناء، وفرق الدبكة والدحية التي أستمرت قرابة أسبوع، تشجيعا للمهرجان.