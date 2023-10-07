فلسطينيون يسيطرون على مقر شرطة سديروت كتب: نرمين عفيفي 09:36 ص | السبت 07 أكتوبر 2023 جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن فلسطينيين يسيطرون على مقر شرطة سديروت. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وسائل إعلام: طائرة حربية سورية تنجو من صاروخ إسرائيلي إعلام إسرائيلي: المهندس "البطش" خبير طائرات دون طيار إعلام إسرائيلي: مقتل سيدة في سديروت جراء قصف الصواريخ من قطاع غزة إعلام إسرائيلي: غزة ستطلق ألف صاروخ يوميا في التصعيد المقبل إعلام إسرائيلي شرطة سديروت بقلم نرمين عفيفي