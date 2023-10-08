«الأحرار الاشتراكيين»: مؤتمرات جماهيرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب «الأحرار الاشتراكيين»، دعم الحزب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال «درويش» في تصريحات لـ«الوطن»: «حزب الأحرار الاشتراكيين كان أول الأحزاب الداعمة والمؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، نظرا لأن برنامجه الانتخابي يحمل كل متطلبات الحزب من الوسط السياسي، الذي يبدأ باستكمال المشروعات القومية».

أشار رئيس «الأحرار الاشتراكيين»، إلى أن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة، على عقد مؤتمرات جماهيرية بكل المحافظات، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية.