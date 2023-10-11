ضبط 16 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 64925 مخالفة مرورية متنوعة من بينها ما يلي:

16100 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

538 مخالفة السير دون تراخيص.

6 مخالفات موقف عشوائي.

1202 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول خلال القيادة.

14 مخالفة شروط التراخيص.

2 دراجة نارية مخالفة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.