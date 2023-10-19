مديرية الشباب بالإسكندرية تنظم برنامجا للفنون التراثية

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه المديرية تنظم برنامجًا للفنون التراثية، تضمن تنفيذ ورشة لرسم جدارية فنية عن الألعاب الشعبية بمركز شباب الأنفوشي.

جداريات فنية

وأوضحت «الشريف» في تصريحات لـ«الوطن»، أن البرنامج يهدف إلى تنمية التذوق الجمالي للطلائع، وتجميل مراكز الشباب من خلال التعرف على الفنون المختلفة، ويجري تشجيع أعضاء مراكز الشباب لتجميل مراكزهم بأيديهم، ما يرسخ روح الانتماء وحب المكان الذي سيبذلون جهداً في تجميله، خاصة أن الجداريات تعبر عن الفنون الشعبية التراثية ويقومون برسمها داخل المركز وأسواره.

وأوضحت أنه تم إطلاق هذه المبادرة والبرامج لإحياء تراث الألعاب الشعبية التي كادت تختفي مع تطور الألعاب التكنولوجية ولتعليم الطلائع فن رسم الجداريات.

بيت الشباب السكندري

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إلى أن المديرية تسعى دائماً لإطلاق المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع ويستفيد منها شباب المراكز والأندية الشعبية ومبادرات الشباب والرياضة، وتستهدف كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية لتظل بيتًا للشباب السكندري.