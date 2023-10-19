تدريب 2000 شخص على 23 حرفة يدوية والتسويق لمنتجاتهم بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على دعم المنتجات اليدوية والتراثية وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات من خلال تدريبهم والتسويق لمنتجاتهم، بما يُساهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع، لدعم صغار المنتجين من السيدات والفتيات والشباب في جميع أنحاء المحافظة.

تفاصيل التدريب على 23 حرفة يدوية

وأوضح محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أن مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة السيد مسلم قامت من خلال إدارة الأسر المنتجة بتدريب نحو 2000 شخص على 23 حرفة يدوية خلال عام، من خلال 9 مراكز موزعين على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى تسويق منتجاتهم، عقب الانتهاء من فترة تدريبهم من خلال معارض كبرى تقام داخل المحافظة وخارجها.

أبرز الحرف اليدوية

ومن جانبه؛ أوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسكندرية؛ أنه يمكن لكل من يريد تعلم 23 حرفة أبرزها «الكروشية _الجلود _المكرمية _التفصيل بالبترون _الرسم على القماش _صناعة المفروشات- اركت خشب- إعادة تدوير- الصلصال الحراري والسيراميك- الديكوباج- الريزن-الاكسسوارات»، التوجه إلى إدارة الاسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي «6 شارع الميناء الشرقي بالمنشية» للتقديم لتعلم أي حرفة.