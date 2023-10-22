إنشاء فرع جديد لمكتبة مصر العامة في شبرا الخيمة بتكلفة 11 مليون جنيه

استقبل عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، السفير رضا الطايفي أمين عام صندوق مكتبات مصر العامة، لبحث إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة في مدينة شبرا الخيمة على مساحة 2000 مترمربع، وذلك بمنطقة ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك لتقديم خدمات ثقافية وتنويرية لخدمة أبناء وشباب المحافظة.

بروتوكول تعاون لإنشاء مكتبة مصر العامة

وعقب الاستقبال شهد محافظ القليوبية ومدير صندوق مكتبات مصر العامة مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مكتبة مصر العامة بمدينة شبرا الخيمة، حيث وقع البروتوكول كل من عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بصفته والسفير رضا الطايفي أمين صندوق مكتبات مصر العامة بصفته أيضا.

استصدار التراخيص والموافقات اللازمة

وتضمن البروتوكول تقديم محافظة القليوبية التسهيلات اللازمة لاستصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع، على أن يتحمل صندوق مكتبات مصر العامة سداد كافة الرسوم وتكاليف الأعمال الإستشارية والتصميمات والجسات والمقايسات وصرف المستخلصات المالية ، فضلاً عن مد المشروع بكافة الكتب والأثاث والمواد الثقافية والأوعية المعلوماتية الورقية والرقمية لتنمية مهارات النشء وخلق جيل واعي ومثقف يسهم في بناء مصر الحديثة .

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن إنشاء مكتبة مصر العامة بحي غرب يعد صرحاً تنويرياً وثقافياً على أرض المحافظة، وقد تم تمويل المكتبة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمبلغ 11 مليون جنيه كمرحلة أولى بناءً على طلب محافظة القليوبية بإنشائها ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية إلى 60 مليون جنيه، وستضم المكتبة قاعات مختلفة الاستخدام ومسرح للعروض والأنشطة الثقافية وأنشطة للأطفال لتعليم القراءة والرسم والموسيقى والخط العربي، كما تشمل المكتبة قاعة للكبار للتدريب والقراءة وكورسات للغات وقاعة تدريب خاصة بذوي الهمم، ومكتبة إلكترونية وقاعات حاسب آلي وبحث علمي، بالإضافة إلى القاعات الإدارية لخدمة زوار المكتبة.

وأكد محافظ القليوبية، أهمية الدور الهام الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية، ودورها الثقافي الفعال في غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، وتنمية الوعي الفكري والثقافي، وتنمية المهارات وبناء القدرات لدى النشء الجديد، مشيداً بالجهد المبذول للنهوض بالثقافة وبناء جيل من الشباب والنشء على قدر عال من الوعي والثقافة وحب الوطن، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية 2030.