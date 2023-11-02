«مياه الإسكندرية» تعلن أماكن ومواعيد سيارات الخدمة المتنقلة في نوفمبر

قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن شركة تسعى إلى تطوير الخدمات التي تقدمها للعملاء، في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة، سواء خدمات إلكترونية تتم للعميل من خلال التواصل عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال توفير سيارات الخدمة المتنقلة بمختلف مناطق الإسكندرية.

توفير سيارات خدمة متنقلة

وأشار المهندس جابر إن شركة مياه الشرب بالإسكندرية وفرت سيارات خدمة العملاء المتنقلة لتقديم كافة الخدمات وإنهاء العديد من الإجراءات اللازمة لمعظم الخدمات لتخفيف الضغط على الفروع من ناحية وللتيسير على المواطنين من ناحية أخرى، وللتواصل مع سيارات الخدمة المتنقلة للتيسير على كبار السن ومن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء ابتداء من 2023/11/1 وحتى 2023/11/30 يمكنهم الاتصال على الأرقام ‏التالية

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

أماكن تمركز السيارات

وأوضح المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن أماكن تمركز سيارات الخدمة المتنقلة ومواعيدها كالتالي

- سيارة غرب الإسكندرية، أمام مدخل أبويوسف بالعجمي بجوار مدرسة الأورمان.

من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 11.30

- السيارة الثانية بالعجمي، أمام فرع الشركة «العجمي والساحل الشمالي» بالبيطاش من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 8 مساءاً

- سيارة شرق الإسكندرية، أمام رافع شركة المياه شارع محمد نجيب.

من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءاً من يوم 1 وحتى 2023/11/15

- أمام فندق آمون المنشية

من الساعة 9 صباحاً وحتى 2.30 مساءاً

- سيارة وسط الإسكندرية، مشروع بشاير الخير 3 بجوار مسجد الشهيد إلهامى من الساعة 3 مساءاً وحتى الساعة 8 مساءاً

- بشاير الخير 3 ابتداء من يوم 2023/11/16 وحتى يوم 2023/11/30

من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءاً

الخدمات التي تقدمها السيارات

وأوضح «جابر»، أن سيارات الخدمة المتنقلة تسعى إلى تقديم الخدمات مثل، تعاقد على إدخال العدادات، واستقبال شكاوى، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير، وسداد الفواتير، كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه فريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.