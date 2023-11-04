حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم السبت، 8 قرارات تعديات على مساحة 7 قراريط و23 سهماً بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال عدد من حملات رفع وإزالة التعديات التي نفذتها الوحدة المحلية برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع مركز شرطة بيلا، وقسم حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

التعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية

يأتي ذلك في إطار حرص وتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء.

تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، كلّف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة، وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي، وتنفيذ قرارات الإزالة فوراً بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية، مشدداً على التعامل الفوري مع المخالفين والإزالة في المهد لأي تعديات، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسؤولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.