«الوزراء السعودي» يوافق على مذكرة تفاهم مع مصر لتنمية الصادرات غير النفطية

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم، على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.

أوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض، إذ قرر المجلس تفويض وزير التجارة السعودي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة السعودية ووزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية للتعاون في مجال حماية المستهلك.

كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومتي مصر والمملكة لمدة خمس سنوات، إلى جانب الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الدول في مجالات مختلفة.