المستشار محمود فوزي: المرشح عبدالفتاح السيسي وجَّه بأن تكون الحملة غير نمطية وأن تكون مُعبرة عن كل المصريين

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى إن قوة الحملة من قوة من تمثله، وبالتالى كل ما نقوم به داخل الحملة هو فى الحقيقة، أننا نخطو ونسير على المنهج الذى يضعه مرشحنا الرئاسى، وإذا كان مرشحنا الرئاسى ينادى دائماً بتمكين الشباب والمرأة، ستجد أن ذلك انعكس على الحملة أيضاً، فأغلبها من الشباب، ورئيسها تحت الـ45 عاماً، وداخل هؤلاء الشباب الأغلبية من السيدات، وبالطبع الحملة مرنة فهى تضم الجميع من الحزبيين والمستقلين والشباب وغير الشباب ومن كل المناطق الجغرافية، وباب المشاركة مفتوح، فالحملة أعلنت منذ يومها الأول أنها لكل محب ومؤيد للسيد المرشح، والباب مفتوح للجميع للانضمام والمشاركة.

«فوزى»: المواطن المصرى لديه معرفة تامة بشخصية الرئيس

أضاف «فوزى»، فى حواره مع جريدة «الوطن»، أن الحملة هذه المرة مرنة تماماً، فنحن أمام مرشح رئاسى معروف، والمواطن المصرى لديه معرفة تامة بشخصية الرئيس، وتربطه به علاقة إنسانية نتيجة اللقاءات المتكررة والكثيرة، فعندما ينظر إليه خلال لقاءاته يدرك فوراً ماذا يقصد الرئيس، والحقيقة أن الرئيس، منذ توليه المسئولية، يسير على منهج الصراحة والمكاشفة، وأن المواطن شريك فى تحمّل المسئولية، وبالتالى فاستراتيجيتنا داخل الحملة هى تتبع خطوات الرئيس.

وأوضح أن مرونة الحملة مستمدة من كون مرشحنا عابراً للأحزاب والفئات، وغير محسوب على حزب بعينه، وإنما مؤيَّد من عدد كبير من الأحزاب، والشخصيات المستقلة والعامة والكثير من الشخصيات النقابية والقيادات المجتمعية، والرئيس عابر أيضاً للفئات العمرية، يؤيده الشباب وكبار السن، وكذلك الشباب والسيدات، وبالتالى خطابنا موجه لكل المصريين، وخصوصاً الشباب، لأن مجتمعنا أغلبه من هذه الفئة العمرية، وبطبيعة الحال الرئيس لديه رصيد كبير عند المرأة، وبالتالى فهى أيضاً فئة مستهدفة للحملة.