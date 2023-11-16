«السويس» تدخل تصنيف «التايمز» البريطاني للجامعات العربية لعام 2024

حققت جامعة السويس تقدما جديدًا على المستوى العالمي، حيث دخلت ضمن تصنيف «التايمز» البريطانية، لعام 2024 الجامعة، حسب إعلان رئيس جامعة السويس الدكتور أشرف حنيجل.

مواصلة العمل لتطوير الجامعة لمستوى عالمي

وأكد الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، ضرورة مواصلة العمل بجد وإخلاص لرفعة جامعة السويس، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعدُ ثمرةً لسنواتٍ من العمل بإخلاص، ويظهر الجهد الدؤوب لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وكل منسوبي الجامعة لتطويرها والرقي بها ليس محليًا فحسب، ولكن على المستوى العالمي.

جهود جامعة السويس للمنافسة المستمرة

وتابع رئيس جامعة السويس، أن جامعة السويس تطور قدرتها على المنافسة بشكل مستمر، للوصول للمستويات متقدمة بين الجامعات العربية والدولية هو نتيجة عمل وجهد لتوفير كل الاشتراطات والإمكانات للدخول في مثل هذه التصنيفات الدولية، ما يقوم على أساس تشجيع البحث العلمي والمبتكرين، لتقديم مخرجات قادرة مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل، وتستطيع أن تبني مصر وتضعها على المكانة التي تستحقها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

رئيس الجامعة يشكر وزير التعليم العالي على دعمه

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة، عن عميق الشكر والامتنان للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لما يبذله من جهد متواصل لدعم مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية والباحثين، وتوفير كل السبل من أجل وضع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في مراكز متقدمة بالتصنيفات العالمية.

ووجه رئيس جامعة السويس التهنئة لكل منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين بالجامعة والطلاب، وفريق ملف تصنيف الجامعة.

يذكر أن التصنيفات العالمية للجامعات من أهم الوسائل التي يتم من خلالها الحكم على المستويات الأكاديمية في قطاع التعليم العالي، وفقًا لمعايير وشروط يتم تحديدها بموضوعية علمية، ويعد تصنيف «التايمز» البريطاني أحد أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية في الحكم على مستوى الجامعات في العالم.