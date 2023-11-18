تقديم 2694 خدمة إلكترونية للمواطنين في مركز المناخ التكنولوجي ببورسعيد خلال شهر

أعلنت لمياء الجيار رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، أن المركز التكنولوجي بالحي استقبل 2794 طلبا من المواطنين، وقدّم 2694 خدمة في أكتوبر الماضي، وذلك من خلال 62 خدمة إلكترونية يقدمها المركز لأهالي الحي.

إنهاء 97% من طلبات المواطنين

وقالت رئيس حي المناخ، إن المركز التكنولوجي استقبل أكثر من 3000 مواطن خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة 97% تقريبا، وجار الانتهاء من 100 طلب متبقية يتوقف تنفيذها على استكمال الأوراق من طالبي الخدمة.

62 خدمة إلكترونية

وأشارت رئيس حي المناخ، إلى أن محافظة بورسعيد بتوجيه من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، طورت المركز التكنولوجي بحي المناخ ضمن 8 مراكز أخرى لخدمة المواطنين وأتاحت 62 خدمة إلكترونية من خلال الأحياء، ليتم فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مما يعمل على قلة التعامل مع الموظفين، ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد، وذلك ضمن منظومة التحول الرقمي من الخدمات الورقية إلى الأداء الإلكتروني، ما يساعد على تقصير مدة أداء الخدمة لأقل وقت.

وأضافت رئيس حي المنا، أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ يقوم بتقديم الخدمات المميكنة لأهالي الحي، حيث يمتلك 10 شبابيك بمساحة 75 مترا مربعا، مما يتيح استيعاب 24 فردا في نفس الوقت، ويقوم بتقديم 62 خدمة الآن، ما يضمن توفير الخدمات بكل راحة وسهولة وسرعة.

وأكدت رئيس حي المناخ أن ما يميز منظومة التحول الرقمي التي يرتكز عليها العمل بالمركز هو التحصيل الإلكتروني لمقابل الخدمات مثل الكهرباء وغاز وغيرهما، والتي يتم خلالها تأكيد السداد من خلال رسالة نصية على رقم هاتف المواطن.