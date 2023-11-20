كيف رد ميسي وأنتونيلا على أنباء طلاقهما؟.. صورة ورمز تعبيري

قصة أسطورية، جعلت من الثنائي ليونيل ميسي، وشريكة رحلته أنتونيلا روكوزو، رمزا للحب والإخلاص على مدار سنوات، والتي أسفرت عن إنجاب 3 أبناء، إلا أن أنباء تحدثت عن اقتراب كتابة سطر النهاية لقصة الحب الأشهر في الوسط الكروي، أثارت الجدل في الساعات الماضية.

رد حاسم من ميسي وأنتونيلا على شائعة انفصالهما

عدم صعود أنتونيلا على مسرح تتويج زوجها بجائزة الكرة الذهبية منذ أسابيع، والاكتفاء بصعود أبنائه للاحتفال معه، كانت الشرارة الأولى لإطلاق التساؤلات حول توتر علاقة الثنائي، وهل سينفصلان قريبا، إلا أن زوجة اللاعب الأعظم في العالم، وضعت حدا لتلك الشائعات منذ بدايتها.

كيف رد ميسي وأنتونيلا على أنباء انفصالهما؟

«أنتونيلا» التي لا تفارق ميسي في أي مناسبة، ترافقه من إسبانيا إلى فرنسا قبل أن يستقر الحال بهما في أمريكا، وضعت صورة لـ «البرغوث الأرجنتيني» عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، مرفقة إياها برموز تعبيرية توضح من خلالها حبها لزوجها ورفيق حياتها.

لم يقف ميسي مكتوف الأيدي أيضا أمام شائعات انفصاله عن زوجته، التي أتم زفافه عليها في عام 2017 في حفل أسطوري، بعد قصة حب بدأت بينهما منذ الطفولة، بعدما علَّق على صورتها الأخيرة واضعا رمز القلب، معبرا عن حبه لشريكة رحلته التاريخية.

صحيفة «ABC» الإسبانية، كانت أول من أطلقت شائعة اقتراب انفصال الثنائي، بعدما ربطت موقف أنتونيلا بعدم الصعود إلى المسرح بعد تتويج زوجها رغم استدعائها من جانب مقدم الحفل، وبين تغيير ميسي لصورة حسابه على «انستجرام» من صورة عائلية لصورة تتويجه بالكرة الذهبية، قبل أن يرد الثنائي بشكل حاسم على تلك الشائعة.