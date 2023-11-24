استمرار حملة توزيع إنذارات لتحصيل متأخرات الإيجارات في ضواحي بورسعيد

واصلت فرق التحصيل المتنقلة في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملاتها صباح اليوم، للمرور على عدد من المناطق السكنية وتوزيع إنذارات تنبيه بالسداد وتحصيل متأخرات إيجارات الوحدات السكنية بعدد من مناطق الحي.

سيارة تحصيل متنقلة

وقالت سمر الموافي، رئيس حي الضواحي ببورسعيد، إن الحملة توجهت اليوم إلى منطقة السيدة خديجة بنطاق الحي، بواسطة سيارة التحصيل المتنقلة وفي إطار التيسير على المواطنين تحت إشراف إيمان سعد المشرف العام لتحصيل متأخرات إيجارات الوحدات السكنية وتوزيع الإنذارات.

تحصيل الإيجارات والمتأخرات

وأوضحت رئيس حي الضواحي، أنه تم تخصيص فرق عمل مكلفة بالمرور على المناطق السكنية الواقعة داخل نطاق الحي لتحصيل الإيجارات والمتأخرات المستحقة على الوحدات السكنية والمحلات، وذلك تيسيرا على المواطنين ولتفادي الإجراءات القانونية في حال عدم الدفع وتراكم هذه المستحقات على المواطنين.

وأكدت رئيس حي الضواحي أن سيارة التحصيل المتنقلة ستعمل يوميا بين كل مناطق الحى لتحصيل الإيجارات من المواطنين، موضحة أنه تم تشكيل فرق للعمل يوميا للمرور بالمناطق ذات الكثافة السكانية من خلال السيارة لتحصيل هذه الإيجارات للتخفيف على المواطنين بعدم الحضور للحي ولتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية للتأخر في سداد المستحقات.

وأكدت رئيس الحي أنها تشرف بشكل مباشر على تواصل فرق العمل المكونة من موظف شباك بتابلت يحتوي على البيانات، مشيرة أنه لا يتم أي ضغوط على المواطنين للدفع وإنما تيسيرا عليهم وتوفيرا للوقت والجهد.

وأوضحت رئيس حي الضواحي أن فريق تابع لإدارة الحجز الإداري بالحي يقوم بالمرور على الوحدات السكنية بالمنطقة لإعلامهم بقيمة المتأخرات المطلوب سدادها للوحدة وتوزيع إنذارات تنبيه بالحجز الإداري في حال تراكم هذه المديونيات المستحقة.

وأشادت رئيس الحي بتعاون المواطنين مع سيارة التحصيل الإلكتروني ولجان فرق التحصيل المتنقلة وتجاوبهم في دفع المتأخرات المستحقة عليهم.