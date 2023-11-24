إنذار خاطئ.. الصافرات تدوي في إيلات الإسرائيلية للتحذير من هجوم جوي محتمل

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ صافرات الإنذار تدوي في إيلات الإسرائيلية، تحذيرا من هجوم جوي محتمل من اليمن.

دائرة الأوقاف الاسلامية: 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة بالأقصى

وتابعت مراسلة القناة: «دائرة الأوقاف الاسلامية تقول إن 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى».

وواصلت: «هناك إنذار خاطئ وراء دوي صافرات الإنذار في إيلات».

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة.