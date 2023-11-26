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«رياضة الشرقية» توضح شروط وقيمة الالتحاق برحلات «قطار الشباب»

كتب:

ياسمين عزت
06:26 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
قطار الشباب

قطار الشباب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية عن فتح باب التسجيل والاشتراك في فاعليات الفوج الأول من رحلات قطار الشباب إلى أسوان والأقصر.

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية إلى إمكانية التسجيل في رحلات قطار الشباب في الفترة 24 من شهر نوفمبر وحتى 1 من شهر ديسمبر من العام الجاري، موضحين أن السداد يكون من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة كما يمكن الدفع من خلال فيزا أو كروت بنكية.

وتستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية شروط الاشتراك في رحلات قطار الشباب في سطور التقرير التالي:

شروط الاشتراك في رحلات قطار الصعيد:

بالنسبة لشروط الاشتراك فتتمثل في:

أن يكون سن المتقدم للاشتراك يتراوح من 18 وحتى 40 سنة.

التجمع لانطلاق رحلات قطار الشباب من محطة رمسيس.

قيمة الاشتراك 1800 جنيه

لا يجوز رد قيمة الاشتراك أو تبديل المشترك بآخر.

برنامج الرحلة ضمن رحلات قطار الشباب زيارة عدد من أهم المعابد والمتاحف الأثرية في الأقصر وأسوان بالإضافة لجولات حرة.

الدفع من خلال فيزا كارت أو كروت بنكية 

ويمكن التسجيل والاشتراك من خلال الرابط

https://www.emys.app/youth/youth_train

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بقلم ياسمين عزت