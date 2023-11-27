«أبوزياد»: الخصومات بـ«تخفيض الأسعار» كبيرة والمنتجات من خير بلدنا وبجودة عالية

تسعى الدولة لتوفير جميع الاحتياجات الأساسية من السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، كذلك الوصول بتلك المنتجات إلى جميع المحافظات حتى الحدودية منها. ومن ضمن المحافظات التى تشهد رواجاً لمبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار محافظة الوادى الجديدة عبر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، أو المجمعات التابعة للغرف التجارية.

أحمد أبوزياد، أحد أبناء قرية بشائر الخير بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، قال لـ«الوطن» إن منتجات المبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع تصل لقرى المحافظة، حيث يتوافر الزيت والسكر واللحوم والدواجن وباقى المنتجات الاستراتيجية بتخفيضات المبادرة، فالسكر بـ27 جنيهاً، حيث تعمل مبادرة خفض الأسعار على توفير السلع الاستهلاكية الأساسية، بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15% و25%، والمنتجات من خير بلدنا وبجودة عالية.

وجرى طرح وتوفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، كذلك التوسع فى إقامة منافذ للسلع التموينية بأسعار الجملة، وطرح منتجات الصوب الزراعية بالمنافذ وتوفيرها بالقرى والأحياء النائية بنطاق المركز، أيضاً هناك مبادرات داخل قرى محافظة الوادى الجديد لتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية بجانب المبادرة الرئاسية.

وبحسب «أبوزياد»، أطلقت قرى المحافظة مبادرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الغذائية والخضراوات، ومنتجات الألبان والأجبان والمخبوزات والحرف اليدوية والمنتجات الخشبية الطبيعية، والأعمال الفنية غير التقليدية والحرفية والمشغولات اليدوية التى تتمثل فى صناعات الخوص والتطريز والفخار والنحت على جذوع النخيل وتنفيذ مجسمات فنية تعكس تراث الواحات.

وأوضح «أبوزياد» أنه أحد منتجى قرية بشائر الخير، التى أصبحت من أهم القرى المنتجة، وكان لها دور بارز فى توفير جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالمحافظة، حيث تتمتع القرية بالخير الوفير، مضيفاً: «هذه المبادرة الخاصة بخفض الأسعار تتم بالتعاون مع الوحدة المحلية بالخارجة، حيث يتم توفير جميع منتجات القرية من خيار وطماطم وفلفل وجبنة قريش وبيض بلدى بأسعار مخفضة لباقى أبناء المحافظة، فمعظم أهالى القرية يعملون بالفلاحة التى توارثوها عن الأجداد».

وتابع: «إحنا فلاحين منتجين بطبعنا ونسافر بصفة يومية إلى المدينة حتى نبيع هذه المنتجات الخاصة بأراضينا للمواطنين بأسعار مخفضة للغاية كمساهمة منا لرفع العبء عن كاهل المواطنين بالمحافظة، حيث نقوم بالعمل على إنتاج الكمون والملوخية والفطير المشلتت والجبنة القريش ونبيع الحمام لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالمدن وتوفير فرص عمل دائمة لأهالى القرية».