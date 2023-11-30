5 لاعبين وراء الإطاحة بمدرب نانت الفرنسي.. ما علاقة مصطفى محمد؟

موجة غضب عارمة أطاحت بالمدرب بيير أريستوي من منصبه مع نانت الفرنسي، بعد ما فقد عجز عن السيطرة على غرفة الملابس، لتنتصر جبهة اللاعبين على المدرب الذي ودع «الكناري»، قبل يضعة أيام.. فما علاقة مصطفى محمد؟.

مصطفى محمد أحد أسباب رحيل مدرب نانت

لم يكن مصطفى محمد بمنأى عن الأزمة التي ذاع صيتها في الساعات الماضية، بعد الرحيل المفاجئ لأريستوي، الذي تورط فيه مجموعة من اللاعبين، فلم يكن المدرب الفرنسي على علاقة طيبة بهم، حسبما أفادت شبكة «France Bleu».

مصطفى محمد كان يعاني من أزمة استبداله بشكل متكرر وعدم حصوله على فرصة كاملة في المباريات، ما أغضبه بشكل كبير، لكنه ليس السبب الوحيد أو الرئيسي، فالغضب كان يسيطر على غرفة الملابس بشكل شبه كامل، بسبب الطريقة السيئة التي تعامل بها المدرب مع لاعبي الفريق.

حسب تقرير مطول أفردته شبكة «France Bleu» الفرنسية، اعتبرت الإدارة المدرب الفرنسي أريستوي تسبب في الكثير من الفوضى داخل غرفة تغيير الملابس بسبب علاقته المتوترة دائمًا مع اللاعبين.

تهديد اللاعبين بالرحيل ساهم في إزاحة المدرب

الأمر لم يكن مجرد غضب من قبل البعض فحسب، بل وصل إلى رغبة لاعبين في الرحيل، مثلما كان يفكر جان تشارلز كاستيليتو، الذي أعلن لزملائه رغبته في الرحيل عن نانت، بسبب المعاملة السيئة التي يتلقاها داخل الفريق الكناري.

مشادة كلامية أيضًا جمعت المدافع فابيان سينتونزي ومدرب نانت السابق، ما أدى إلى توقيفه لمدة أسبوع، وأثار غضبه بشكل كبير، كل ذلك كان مثل القنبلة التي انفجرت في وجه أريستوي بشكل مفاجئ، خاصة أن نتائج الفريق كانت متراجعة، ما صعب استمراره مع الفريق، إلى جانب شكوى فلوران موليه ونيكولاس بالوا الذين اشتكوا للإدارة من سوء إدارة أريستوي للمباريات.

ونتيجة لذلك، تدهورت العلاقة بين أريستوي ومالكي النادي فرانك ووالديمار كيتا، وفي النهاية تم اتخاذ قرار برحيل المدرب، من أجل الحفاظ على استقرار الفريق.