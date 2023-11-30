سارة حازم: هنري كيسنجر سياسي بارع لكنه افتقد أي بوصلة أخلاقية

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إنَّ هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، توفى اليوم عن عمر 100 عام، مشيرة إلى أن هذا الرجل، كان واحدا من أهم الشخصيات التي رسمت السياسة الخارجية الأمريكية، مضيفة: «هنري كسينجر كان سياسي بارع بلا شك، لكنه مكنش عنده أي بوصلة أخلاقية».

السياسة الخارجية الأمريكية وهنري كيسنجر

أضافت «طه»، خلال برنامجها «كل الزوايا»، المُذاع على شاشة قناة «أون»، أنَّ هنري كسنجر اسمه متصدر كل المواقع الإخبارية على مستوى العالم، وهناك زعماء وسياسيين يتحدثوا عن رحيله، فهو كان بالأصل رجل أكاديمي ومستشار للأمن القومي ووزير خارجية أمريكا.

رحيل «كيسنجر» عن عمر 100 عام

وتابعت الإعلامية سارة حازم طه: «هنري رحل عن عمر 100 سنة، وكان من أهم الأمور اللى المواقع بتتكلم عنها النهاردة أنه رجل مجرم حرب، وتسبب في وفاة 4 مليون شخص، فكان داعما للأنظمة في فيتنام وتشيلي والأرجنتين وغيرها».

ولفتت إلى أن هنري كسينجر حصل على نوبل للسلام بسبب جهوده في فيتنام، منوهة أنه بالرغم من أنه واحد من أهم مهندسي اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، إلا أنه كان داعم من اللحظة الأولى لإسرائيل، وأمد إسرائيل بالجسر الجوي خلال حرب أكتوبر 1973.