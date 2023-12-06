افتتاح أول محكمة طفل بالصعيد في مركز أبوتيج بأسيوط

افتتح المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية المحاكم، والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار نادي عبد الحفيظ رئيس الإستئناف رئيس محكمة شمال أسيوط الإبتدائية، ووفد أجنبي من هيئة اليونسيف محكمة الطفل بمدينة أبو تيج، والتي تعتبر أول محكمة في محافظات الصعيد تختص المحكمة بكل ما يتعلق بشؤون الطفل وحمايته.

محكمة صديقة للطفل

وأكد مساعد وزير العدل لشؤون أبني المحاكم، أن هذه المحكمة صديقة للطفل بما يتوافق مع مواثيق حقوق الطفل، موضحا أنه روعي في تصميمها وتأثيثها كل المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحماية حقوق الطفل، والتي جاءت بشراكة مع منظمة يونيسف مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

أحدث التجهيزات

وأجرى مساعدو وزير العدل لشؤون المحاكم وحقوق الإنسان جوله تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعتها المجهزة بأحدث الوسائل والتجهيزات التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال، كأماكن جلوسهم والاتصال بين غرف المداولة والغرفة الصديقة للطفل بنظام الفيديو كونفرانس، وغرفة المراقبين والخبراء الاجتماعين العاملين في المحكمة والغرفة الصديقة للطفل، والمخصصة للطفل المجني عليه أو الشاهد والمجهزة بمرآة آحادية الاتجاه ومتصلة بقاعة المحكمة وغرفة المداولة، كما أنها مجهزة بنظام الفيديو كونفرانس، وذلك لبث الطمأنينة لدى الطفل، فضلا عن مراعاة التصميم الإنشائي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يتلائم معهم وييسر تحركهم.