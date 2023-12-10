مراسلة «إكسترا نيوز» من سوهاج: توفير أماكن انتظار للناخبين وكراسي متحركة لذوي الهمم

قالت آية رفاعي، مراسلة قناة إكسترا نيوز من سوهاج، من أمام مدرسة الشهيد الدمراني، والتي بها كتلة تصويتية تتجاوز 12 ألف ناخب وناخبة مقسمين على لجنتين فرعيتين إحداهما للسيدات وأخرى للرجال.

ولفتت رفاعي، إلى الإقبال الكبير للناخبين منذ فتح أبواب اللجان وحتى اللحظة، حيث يوجد في محافظة سوهاج 5 ملايين مواطن، ويحق لـ3 ملايين وأكثر من 200 ألف ناخب التصويت في هذه العملية الانتخابية، مقسمين على 600 لجنة فرعية تترأسها 18 لجنة عامة.

وأضافت مراسلة قناة إكسترا نيوز من سوهاج، أنّ سوهاج استعدت لاستقبال الناخبين من التاسعة صباحان حيث خصصت أماكن انتظار للناخبين لحمايتهم من الشمس وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم لتسهيل عليهم الحركة، وتجهيز غرف عمليات فرعية بكل الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية.