بألوان الزي العسكري.. «الحاجة هدى» تخطف الأنظار في انتخابات الرئاسة

بألوان الزي العسكري، لفتت الحاجة هدى الأنظار لها، خلال وقوفها في طابور المواطنين، انتظارا لدورها من أجل الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت أمس الأحد، وتستمر حتى مساء الغد، لانتخاب رئيس جمهورية لمصر.

وجذبت الحاجة هدى، الأنظار خلال عملية التصويت، مؤكدة لـ«الوطن» أنها جاءت للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية لانتخاب رئيس الجمهورية، مرتدية ألوان الزي العسكري، تقديرا لدورهم الكبير في حماية مصر.

الحاجة هدى: نفسي مصر تفضل مستقرة

«نفسي أشوف مصر في دايما أحسن وفي أمن وأمان»، هكذا أكدت الحاجة هدى، أن مشاركة الشعب والإدلاء بصوته لاختيار رئيسه يساهم في استقرار الدولة، ما جعلها حريصة على التواجد الدائم في الانتخابات.

استمرار العملية الانتخابية

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر على مدار 3 أيام.

واحتشد مئات المواطنين على مدار يومين داخل الجامعة العمالية بمدينة نصر، من أجل الإدلاء بصوتهم لانتخاب رئيس الجمهورية 2024.

وتضم القائمة الانتخابية 4 مرشحين رئاسيين هم: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، عبد السند يمامة، وحازم عمر.