«اتسندنا على بعض ونزلنا».. «قمر وسهير وأمل» مسنات جمعتهن الجيرة والانتخابات من 20 سنة

جمعتهن الصداقة والجيرة منذ 20 عاما، حتى أصبحن أكثر من شقيقات يساعدن بعضهن في كل الأمور، ويذهبن سويا في معظم مشاويرهن، ومؤخرا اتفقن على المشاركة في الانتخابات الرئاسية معًا والإدلاء بأصواتهن إذ تجمعهن لجنة انتخابية واحدة.

«الشعب المصري أصيل»، هكذا بدأت الحاجة قمر محمود البالغة من العمر 75 عامًا حديثها لـ«الوطن»، معبرة عن سعادتها بالعرس الانتخابي التي تشهده مصر منذ الأحد الماضي وحتى اليوم في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية معًا

إذ لم تأت الحاجة «قمر» للإدلاء بصوتها في المقر الانتخابي التابع لها بمدرسة عابدين الثانوية بنات بمفردها بل كانت بصحبة الحاجة سهير إبراهيم البالغة من العمر 56 وأيضًا الحاجة أمل يسري البالغة من العمر 50 عاما، تقول الحاجة قمر: «إحنا جيران في عمارة واحدة بقالنا أكتر من 20 سنة بنشارك سوا بس إحنا بقينا إخوات مش جيران واتفقنا مع بعض إمبارح إن إحنا ننزل ننتخب النهاردة».

وعند سؤال «قمر» عن سبب مشاركتها في الانتخابات رغم كبر سنها واستخدامها للعكاز قالت: «أنا وسهير وأمل اتسندنا على بعض وجينا النهارده ننتخب علشان خاطر بلدنا وعلشان مستقبل عيالنا وأحفادنا يعني كل واحدة فينا عندها أحفاد بالاتنين والتلاتة إحنا بنأمن لهم مستقبلهم إحنا خلاص كدة حسن الختام لكن هما ربنا يديهم الصحة هما المستقبل».

وأضافت الحاجة سهير إبراهيم في حديثها لـ«الوطن»، أنه يجب على جميع المواطنين المشاركة في الانتخابات وبالأخص الشباب، مؤكدة «التنظيم كمان أكتر من رائع كفاية إن في طوابير الناس بتقف فيها إحنا أملنا كبير إن البلد تكون أحسن».