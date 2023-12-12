رئيس اللجنة العامة بالإسكندرية: المصريون أثبتوا حرصهم على مصلحة الوطن

وجه المستشار تامر الخطيب، رئيس لجنة المتابعة في الإسكندرية، الشكر لجموع الشعب المصري الذي أثبت على مدار أيام الانتخابات حرصه ودعمه لمصلحة وطنه بالكامل، موجها الشكر لأبناء الشعب المصري، تحديدا في الإسكندرية، التي شهدت وُجودا مكثفا وحرصا شديدين من المواطنين كلهم على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة وفرت كل الدعم اللوجستي الخاص بالعملية الانتخابية، مرورا بأعضاء الهيئة القضائية الذين توافدوا على لجانهم وحضروا في أوقات مبكرة وحتى انتهاء العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن عدد اللجان الفرعية بالإسكندرية 533 لجنة فرعية، و18 لجنة عامة، انتهى التصويت في كل اللجان الفرعية، وجار فرز الأصوات في الوقت الراهن.